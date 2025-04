Bolsonaro apresenta piora clínica e aumento da pressão, diz boletim

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou piora clínica e aumento da pressão arterial, segundo boletim médico divulgado hoje.

O que aconteceu

Médicos afirmam que Bolsonaro teve também uma piora nos "exames laboratoriais hepáticos". O documento informou que novos exames de imagem serão feitos nesta quinta-feira.

Ex-presidente está na UTI, sem previsão de alta, e tem recomendação para não receber visitas. "Continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa", diz o boletim.