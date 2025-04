CGU: Servidores são suspeitos de receber auxílio-saúde para parentes mortos

Fragilidade no controle do Ministério da Gestão permite pagamentos de forma irregular. Segundo os auditores da CGU, não há um sistema informatizado que identifique óbitos de dependentes do benefício: o único controle existente é manual. Ou seja, fica a cargo do próprio funcionário informar o falecimento do dependente ao setor em que trabalha.

Mais especificamente, não foi identificado nos sistemas estruturantes nenhum controle sistêmico destinado a impedir ou mitigar, de maneira automatizada, a ocorrência de pagamentos a dependentes falecidos do benefício de assistência à saúde.

Conclusão de auditoria da CGU

O UOL procurou o Ministério da Gestão no domingo para comentar a auditoria da CGU. Não houve resposta até a publicação da matéria. Caso haja posicionamento, o texto será atualizado.

CGU recomendou que ministério implemente sistema para identificar dependentes mortos de beneficiários. O órgão sugeriu que a pasta passe a fazer o cruzamento de várias bases de dados, como o SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), Sirc (Sistema Nacional de Informações de Registro Civil) e o CPF (Cadastro de Pessoa Física), para atestar as mortes e interromper os pagamentos.

Governo gastou R$ 42,5 milhões com auxílio-saúde, segundo a CGU. Os dados se referem a dados de pagamentos feitos em 2023.

Auditoria também descobriu 12.691 servidores recebendo o benefício fora das regras. A CGU identificou que os funcionários, que trabalham em 121 órgãos do governo, estavam recebendo o valor por terem cadastrado pais e irmãos como dependentes. Isso não é permitido pelas normas que regulam o acesso à assistência à saúde suplementar, chamada popularmente de auxílio-saúde.