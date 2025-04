Kotscho: Ministro Carlos Lupi se finge de morto após escândalo do INSS

A operação contou com o apoio de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU e foi realizada em 13 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, além do Distrito Federal.

Josias: 'Bolsonaro transformou UTI em picadeiro'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro transformou a UTI (unidade de tratamento intensivo) em picadeiro e espetacularizou a sua internação.

O Bolsonaro transformou a UTI do hospital num picadeiro. Ele espetacularizou sua internação e o hospital permitiu. Os médicos dizem: 'continuam proibidas as visitas'. Ocorre que as visitas continuam acontecendo. Estiveram lá o Valdemar Costa Neto, o Silas Malafaia e outros aliados do ex-presidente. Josias de Souza, colunista do UOL

Bolsonaro apresentou piora clínica, com aumento da pressão arterial e declínio nos exames laboratoriais hepáticos, segundo boletim médico divulgado hoje. Na nota, os médicos afirmaram que novos exames de imagem serão feitos nesta quinta-feira. Bolsonaro segue na UTI, sem previsão de alta, e tem recomendação para não receber visitas.