Glauber Braga: 'Pedir desculpas é pior que uma cassação de mandato'

No dia 9 de abril, Braga iniciou a greve de fome e permaneceu acampado em sinal de protesto após a aprovação do relatório que defendeu sua perda de mandato. Foram 13 votos pela cassação e cinco contra. No dia 17, o parlamentar suspendeu o ato depois de firmar acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos- PB).

O processo foi movido por quebra de decoro parlamentar. Segundo o partido Novo, autor da representação, Braga feriu o decoro ao expulsar das dependências da Câmara, aos chutes, um integrante do MBL em abril de 2024.

Ao Canal UOL, Braga admitiu que o cenário de seu processo é difícil de ser revertido e voltou a acusar o deputado federal Arthur Lira (PP-AL).

Evidentemente, eu sei que o cenário é difícil. Com a apresentação do recurso na Comissão de Constituição e Justiça, ali foram indicados, evidentemente, elementos constitucionais, elementos legais. E o relator poderia, sim, ter se posicionado sobre eles e revertido a decisão do Conselho de Ética.

Por exemplo, no ponto específico da minha reação ao provocador, tem a de determinação, no Conselho de Ética, tem a pena para esse tipo de caso aplicado, com a censura verbal e escrita para que a gente tivesse a proporcionalidade em relação ao ato. O relator, se quisesse, poderia dar acolhimento a isso. Não fez, não fiz, não quis.