Governo Lula faz mais do que as pessoas percebem, diz João Campos

"Não sou apresentador de televisão", disse Campos, atribuindo a imagem positiva do seu mandato à boa gestão pública. Reeleito com quase 80% dos votos válidos no ano passado, ele disse que a capacidade de gestão e a habilidade política são duas pernas do "tripé fundamental" para um bom governo, junto com a comunicação.

Segurança é "o grande desafio do momento" para prefeito. Campos defendeu que seja estabelecido "um entendimento claro" em relação às atribuições dos municípios, estados e governo federal sobre o tema — assim como uma revisão da forma de financiamento para a segurança pública. O assunto é objeto de uma proposta de emenda à Constituição apresentada ao Congresso nesta semana.

Manter Geraldo Alckmin (PSB) na chapa presidencial é "prioridade". Segundo Campos, que deve assumir em breve a presidência do partido, o atual vice-presidente da República tem as qualidades necessárias para se manter no cargo por mais quatro anos, caso Lula seja reeleito.

Campos lidera pesquisa para governo do estado

Levantamento mais recente apontou que prefeito tem 67% das intenções de voto para o Palácio do Campo das Princesas. Feita pela Real Time Big Data a pedido da Record TV, a pesquisa foi divulgada no último dia 10.

Principal rival de Campos, atual governadora aparece com 22%. Raquel Lyra (PSD) é a segunda colocada, à frente de Gilson Machado Neto (PL), que tem 5%. Brancos e nulos somaram 2%, e outros 4% não souberam ou não quiseram responder.