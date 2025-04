Investigado em escândalo do INSS foi citado em esquema de vacinas da covid

Em agosto de 2021, a Ambec assinou um acordo de cooperação técnica com o INSS. O credenciamento permitiu que a entidade descontasse mensalidades diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, desde que houvesse autorização expressa dos filiados.

Descrito no inquérito da PF como "figura central" do esquema, Camisotti teria usado familiares como laranjas em diversas empresas para receber e lavar dinheiro. A mulher, o filho, dois primos, um sobrinho e o cunhado dele são investigados. Os três últimos presidentes da associação têm parentesco com o empresário.

Na CPI da Covid, o Coaf (Conselho de Administração Financeira) afirmou que Camisotti foi responsável por uma transferência de R$ 18 milhões à Precisa Medicamentos. A empresa era representante no Brasil do laboratório indiano Bharat Biotech, para compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Em junho de 2021, o governo suspendeu contrato com a Precisa após indícios de irregularidades e suposta corrupção.

Faturamento da Ambec chamou atenção da CGU

O aumento expressivo no faturamento da associação chamou a atenção da CGU (Controladoria-Geral da União), que fez uma auditoria na entidade. Segundo a CGU, associação não apresentou a documentação necessária para comprovar que aposentados e pensionistas tinham conhecimento e concordaram com os descontos, como fichas de filiação e termos de autorização.

Segundo a investigação, os dados dos aposentados foram obtidos junto a servidores do INSS, mediante o pagamento de propinas. As informações teriam sido cadastradas na Ambec e em outras associações semelhantes, sem o conhecimento dos aposentados, para operar os descontos nos contracheques.