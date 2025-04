Josias: Presença de Frei Chico em enredo de desvio no INSS complica Lula

Os opositores do governo Lula ganharam um prato cheio e explorarão a fundo a presença de Frei Chico, irmão do presidente, no meio do escândalo do desvio bilionário no INSS, analisou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é diretor vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos). A entidade foi um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga desvios de R$ 6,3 bilhões no INSS.