Lula se encontra com Motta e líderes da Câmara de olho em 2026

Congresso reivindicava maior envolvimento de Lula na articulação política. Aliados do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) afirmaram que o pragmatismo político é bom, mas "carinho, uma atenção, ajudam muito". Parlamentares lembram os primeiros governos do petista e os "churrasquinhos" na Granja do Torto.

Jantar com Hugo e líderes lembrou os primeiros anos de governo Lula. Líderes disseram que o petista soltou vários elogios a Motta e alguns convidados. Houve, inclusive, promessas de mais encontros na Granja do Torto.

Lula tem empenhado esforços em estabelecer uma boa relação com o Congresso. Com as mudanças nos comandos do Senado e da Câmara, o petista passou a manter diálogo frequente com Alcolumbre e Motta, o que inclui almoços e jantares. Em março, o chefe do Executivo convidou os dois presidentes e lideranças para integrar a comitiva que viajou para o Japão e Vietnã. Interlocutores dos parlamentares afirmaram que as longas horas no avião foram embaladas por cantorias, piadas e risadas.

Segurança foi motivo de encontro anterior. Mais cedo, Lula ouviu acenos positivos de Motta e Alcolumbre na tramitação da PEC da Segurança Pública. O texto, aguardado desde o ano passado, foi debatido entre governadores e com as lideranças do Congresso. Motta disse que quer encaminhar à principal comissão da Câmara, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), na próxima semana. Já Alcolumbre elogiou o governo "pela coragem".

Convite ao funeral do papa.Uma nova viagem vai acontecer amanhã à noite. O petista convidou Motta, Alcolumbre e Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), para acompanhá-lo à cerimônia de despedida do papa Francisco no Vaticano, a acontecer no sábado.