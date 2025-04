Lula diz que Brasil vai cobrar EUA por mudança em visto de Erika Hilton

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que vai cobrar os Estados Unidos pela mudança de gênero no novo visto da deputada Erika Hilton (PSOL-SP).

O que aconteceu

Hilton recebeu o novo visto para o país com o gênero marcado como "masculino" —o anterior, de 2023, já indicava o gênero feminino. Transexual, a deputada acusou o governo Donald Trump de "transfobia", prometeu acionar a ONU (Organização das Nações Unidas) e reclamou ao chanceler Mauro Vieira.

"Erika, o que aconteceu com você, na minha opinião, é abominável", disse Lula à deputada, em reunião hoje. "Tem que ter uma nota mostrando a inconformidade do Brasil com a ingerência de uma embaixada no passaporte de uma brasileira."