Após 'não' de deputado, Lula coloca presidente da Telebras nas Comunicações

Sem substituto natural, o nome de Lucas acabou travado. Segundo aliados, o parlamentar passou por uma sinuca de bico: queria assumir o ministério e ficar bem com o governo, com quem sempre teve proximidade, mas também não queria desafiar a bancada.

Juscelino gostou do acordo. O UOL apurou que, desde que deixou o ministério, o próprio ex-ministro ligou para colegas parlamentares para angariar apoio para sua ida à liderança —o que é visto com bons olhos pelo governo.

A troca passa ainda por um debate do futuro do União no governo. De olho em 2026, bolsonaristas e oposicionistas da legenda já defendem que o partido aproveite a deixa e entregue o ministério, iniciando o movimento de desembarque. Alcolumbre e outros nomes influentes, como o ministro do Turismo, Celso Sabino, são contra.

Mágoa de Antônio Rueda, presidente do União, com Lula pode ter influenciado recusa. Aliados do presidente do União afirmaram ao UOL que o chefe do Executivo conversou individualmente com cada dirigente de partido para tratar de espaços no governo, mas teria excluído Rueda. O diálogo sobre a sigla foi diretamente com Alcolumbre.

Indicação do Senado não deve mudar humor do partido na Câmara. Deputados avaliam que não haverá prejuízos nas votações que são importantes para o governo, porque a sigla é muito fragmentada e não entrega muitos votos na Casa. A articulação deverá ser feita a cada votação e Lucas, que é mais próximo do Executivo, poderá ajudar.