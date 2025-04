Moraes nega pedido da defesa de Zambelli que poderia adiar julgamento

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) negou hoje o pedido da defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) para retirar da pauta do plenário virtual o julgamento da ação penal contra ela e o hacker Walter Delgatti por invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O que aconteceu

Primeira Turma do STF vai julgar deputada em sessão do plenário virtual que será iniciada em 9 de maio. Defesa de deputada questionou agendamento e pediu que caso fosse levado ao plenário físico, onde os advogados podem fazer a sustentação oral, isto é, apresentar seus argumentos aos ministros pessoalmente no plenário da Turma.

Na prática, pedido poderia adiar julgamento da deputada. A ação dela já está na etapa final e a pauta do plenário físico da Primeira Turma já está ocupada nas duas sessões de maio com julgamentos da mais duas denúncias da PGR contra acusados de envolvimento na trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder após a derrota para Lula em 2022. As turmas realizam sessões a cada quinze dias.