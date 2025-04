Sem falar prazo, Motta anuncia acordo para adiar projeto da anistia do 8/1

Se tiver uma decisão do Supremo em relação à revisão de penas, de casos menores, não dos mentores. Deixando ressalvado que é uma questão que passa pelo Supremo, nós não teríamos nada a opor. O que a gente não aceita é a anistia e nenhum tipo de coisa que favoreça aquela organização criminosa e os principais nomes, [o ex-presidente Jair] Bolsonaro e os generais.

Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados

Há uma tentativa para chegar a um meio-termo. O líder do PP, deputado Dr. Luizinho (RJ), declarou que é complicado o Legislativo tratar de sentença judicial, mas ponderou que o 8 de Janeiro começou como manifestação política.

As articulações seguirão, de acordo com Dr Luizinho. Ele disse que a escolha do relator vai depender do acordo que for fechado. Uma das discussões é limitar a anistia aos acontecimentos de 8 de Janeiro. Há debate sobre limitar a esta data ou ampliar para fatos anteriores.

A oposição declarou que vai fazer obstrução. A medida significa que PL e Novo usarão de todas as manobras possíveis no regimento da Câmara para cancelar ou atrasar as discussões de projeto. A atitude será posta em prática nas comissões e no plenário.

O líder da oposição disse que perdeu a confiança em Motta. O deputado Zucco (PL-RSJ) disse que Motta informou que pautaria a urgência da anistia se as assinaturas fossem obtidas. Cumprido este requisito, o assunto foi encaminhado aos líderes que não concordaram em levar o projeto adiante.