Preso pelo 8/1 critica curso obrigatório sobre democracia: 'Perda de tempo'

Acordo envolveu serviço comunitário e curso sobre democracia. Primeiro, o pai de Daniel fez o curso proposto pela PGR. Depois ambos fizeram 150 horas de serviços comunitários juntos. Eles plantaram centenas de árvores em Londrina, no Paraná. "Fiz algo bom para o meio ambiente", diz Daniel.

Já os estudos sobre democracia não foram bem recebidos. "Eu vi desde o início que era um curso sobre a esquerda", fala.

"Fiz, porque se não tivesse feito estaria com a tornozeleira até hoje, é o que vejo por aí." Ele assume que lembra pouco sobre como foi o curso, mas, pelos seus cálculos, assistiu a quatro módulos de aulas, cada módulo contendo quatro aulas e cada aula somando oitenta minutos. As temáticas das aulas e dos módulos foram rapidamente esquecidas assim que a tornozeleira eletrônica foi retirada.

Daniel fez o curso no fórum de Londrina, no computador de trabalho de um dos servidores. "Uma pena desocupar uma pessoa que estava trabalhando para botar aquele vídeo lá. Nada a ver", afirma. Ele assistiu ao vídeo sob a supervisão de um funcionário do fórum. "Vídeos completamente contra a realidade que o Brasil está enfrentando", diz.

Como logo no começo ouvi eles falando muita coisa que eu não concordava, não prestei muita atenção. Se fosse mesmo sobre a democracia, seria importante para mim, ia me esforçar para aprender, mas era sobre tudo o que eu não acredito.