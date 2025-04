Novo ministro de Lula empregou primo da esposa na Telebras e é réu em ação

Siqueira Filho é a segunda indicação do União Brasil para chefiar o ministério —o nome dele teve o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O partido havia indicado primeiramente o líder da sigla na Câmara, deputado Pedro Lucas, que acabou recusando o cargo e constrangendo o governo.

Engenheiro de formação, Siqueira Filho trabalhou por 21 anos em diversos postos na operadora Oi —um deles na diretoria de Relações Institucionais. Saiu em maio de 2023, quando era diretor de Vendas Corporativas, para presidir a Telebras.

Ficou na estatal até ontem à noite. Chamada internamente de "República do Amapá", a empresa pública é zona de influência de Alcolumbre. O presidente do Senado tem indicados na cúpula e em cargos de assessoria e abriu espaço para aliados emplacarem nomes de confiança.

Na gestão de Siqueira Filho, a estatal deu uma "pedalada fiscal" milionária. A empresa usou uma ferramenta orçamentária denominada DEA (Despesas de Exercícios Anteriores) para rolar compromissos de 2023 para o orçamento de 2024.

O TCU (Tribunal de Contas da União) investiga o caso, revelado pelo UOL. Em 2025, a empresa fez a mesma manobra, em um total de R$ 31 milhões até o momento.

Nos dois últimos anos, a Telebras acumulou cobranças de fornecedores e chegou a ser incluída em órgão de proteção ao crédito.