Servidores chamam de 'sensacionalista' vídeo em que Bolsonaro é intimado

Entidades que representam os oficiais de Justiça criticaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por divulgar ontem um vídeo, chamado por elas de "sensacionalista", em que ele é intimado no hospital pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Organizações afirmam que a oficiala de Justiça foi gravada sem autorização e que adotarão "medidas cabíveis" contra Bolsonaro. "Repudiamos de forma veemente a filmagem indevida e não autorizada e a divulgação sensacionalista e não consentida da atuação da oficiala de Justiça", diz trecho de uma nota assinada pelo Sindojaf (Sindicato Nacional dos Oficiais de Justiça Federais) e pela Associação Nacional União dos Oficiais de Justiça do Brasil.

"Justiça se cumpre, não se constrange", afirmam as entidades. Segundo as organizações, a gravação e posterior divulgação das imagens da servidora "atentam contra a dignidade dos agentes públicos no cumprimento de seu dever". Afirmam também que a conduta do ex-presidente viola "não apenas sua [da oficiala] intimidade e honra funcional, como também busca distorcer os fatos e comprometer sua imagem perante a sociedade".