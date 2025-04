Relator de recurso na CCJ defende manutenção da cassação de Glauber Braga

Argumentos de Glauber na defesa técnica

Os advogados de Glauber reclamam que não há um fato específico contra o cliente. O regimento impede uma acusação genérica. O deputado alega que foi apresentada uma série de supostos acontecimentos e a cassação ocorreria pelo "conjunto da obra".

A idoneidade do relator no Conselho de Ética, Paulo Magalhães, também é questionada. A defesa reclama que o parlamentar expôs sua opinião pessoal e ainda se manifestou de forma antecipada antes mesmo do conhecimento de todas as informações sobre o caso.

Há um pedido de suspeição de Azi. O argumento é que as regras do Conselho de Ética não foram aplicadas, o relator foi parcial e seu parecer não foi isento.

Glauber reclama que é perseguido pelo ex-presidente da Câmara Arthur Lira Imagem: Divulgação/Mário Agra/Câmara dos Deputados

A defesa política

Glauber afirma que sofre perseguição por denunciar o orçamento secreto. O parlamentar prestou depoimento à Polícia Federal em fevereiro deste ano e levantou suspeitas sobre a forma como os recursos são distribuídos e gastos.