Sakamoto: Lula dá jantar a deputados e serve 'prova de vida' política

Lula também tenta se aproximar porque vem sendo muito criticado pela falta de contato com parlamentares. Fernando Henrique Cardoso e o próprio Lula, no primeiro e segundo mandatos, faziam muito isso. A Dilma Rousseff não gostava e deu no que deu. Bolsonaro foi mais ou menos; tinham algum contato, mas poderia ser maior.

Lula está em déficit e os parlamentares reclamam que têm recebido pouco. Agora ele recebe, traz o pessoal e conversa, mas principalmente se mostra como candidato. Em um momento no qual se discute reforma ministerial e o quanto os partidos do centrão querem ou não participar do governo, é fundamental uma ação do presidente no sentido de se mostrar vivo.

Com esse jantar, Lula quis dar uma prova de vida dele para o centrão. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto ressaltou que, mesmo com a discussão sobre a necessidade de renovação da esquerda, Lula se mantém como nome de consenso e o único com força suficiente para atrair tanto progressistas como membros do centrão.

Não há outro nome que agregue como Lula, pegando parte do centrão e a esquerda. Há uma união dentro do PT, maior partido de centro-esquerda do país. O Lula é um nome de consenso. Se jogarmos nomes como os de Fernando Haddad ou de Geraldo Alckmin, há uma série de 'veja bem' dentro do próprio partido.