'Vai ser muito difícil derrotar Lula' em 2026, diz Renan Calheiros

Já pensando na disputa eleitoral em 2026, Renan Calheiros (MDB) diz que o presidente Lula é favorito e que será "muito difícil derrotá-lo" por causa dos seus trunfos na economia.

O que aconteceu

Renan vê Lula como favorito à reeleição em 2026. Mesmo com críticas à gestão, o senador afirmou ontem (23), durante encontro na Casa ParlaMento, em Brasília, que acredita que a economia será o principal trunfo do presidente, que, segundo ele, segue sem uma forte concorrência no seu campo político.

O senador parabenizou o governo pelos seus resultados em índices como crescimento do PIB e diminuição do desemprego. Na opinião do emedebista, esses dados colocam Lula na frente dos adversários. "Vai ser muito difícil derrotar o presidente Lula. No seu campo, não há quem possa substituí-lo", cravou Renan Calheiros.