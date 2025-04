Além de Collor, Brasil já teve outros oito ex-presidentes presos; relembre

Temer foi solto em 25 de março, após o desembargador Antonio Ivan Athié considerar que a prisão foi fundamentada em "suposições de fatos antigos". No dia 8 de maio daquele mesmo ano, o TRF-2 derrubou o habeas corpus do ex-presidente e Temer voltou à prisão. Em 14 de maio, a Sexta Turma do STJ decidiu por unanimidade soltar Temer e substituir a prisão com medidas cautelares, como entrega de passaportes e bloqueios dos bens.

Formado em Direito, Michel Temer governou o Brasil após o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), entre 31 de agosto de 2016 e 31 de dezembro de 2018.

Lula (2018)

Luiz Inácio Lula da Silva Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No dia 7 de abril de 2018, o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi preso, em Curitiba, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso da compra de um triplex no Guarujá feito supostamente com pagamentos vindos de um esquema de corrupção na Petrobrás. Condenado à época em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão, Lula foi solto após um ano, sete meses e um dia (580 dias) no cárcere, em 8 de novembro de 2019, após o Supremo Tribunal Federal ter considerado a prisão em segunda instância inconstitucional.

O ministro do STF, Edson Fachin, anulou em março de 2021 as condenações de Lula por considerar que teriam sido decididas por um tribunal que não tinha competência jurisdicional para julgar seu caso. No mês seguinte, o plenário do Supremo anulou oficialmente as condenações de Lula decididas pelo ex-juiz Sergio Moro. Em abril de 2022, o Comitê de Direitos Humanos da ONU apontou que houve parcialidade de Moro nos processos contra Lula.