Após piora, exames descartaram complicações de Bolsonaro, diz novo boletim

Os novos exames feitos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) descartaram complicações ou a necessidade de novos procedimentos, diz boletim médico divulgado hoje.

O que aconteceu

Tomografias de tórax e abdômen foram "compatíveis com evolução normal do pós-operatório", afirmam os médicos. Os exames foram feitos ontem após Bolsonaro apresentar uma piora no quadro clínico e nos exames laboratoriais do fígado.

O ex-presidente segue em jejum e agora com uma "pausa temporária da nutrição parenteral", por meio da veia. "Apresenta-se estável clinicamente e sem novos picos de elevação da pressão arterial. Foram tomadas medidas para controle das alterações dos exames laboratoriais do fígado", diz o boletim.