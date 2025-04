Josias: Proposta de Fux a pena menor à 'mulher do batom' é escalafobética

A proposta do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux, que sugeriu uma pena menor à cabeleireira Débora Santos, acusada de pichar a frase "perdeu mané" com um batom numa estátua no 8 de Janeiro, é esdrúxula e escalafobética, avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

É culpada ou não é culpada? Já se formou a maioria [do STF] pela culpa. Discute-se agora o tamanho do castigo. Aí vem o Fux com essa dosimetria escalafobética, de 1 ano e 6 meses. Havia o teto de 14 anos e ele vem com um piso tão baixo. Aparentemente, a virtude está no meio. Josias de Souza, colunista do UOL

Em março, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou para condenar a cabeleireira Débora Rodrigues Santos. Ela é acusada de ter praticado pelo menos cinco crimes, entre eles o de tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado (veja a lista de crimes abaixo). O ministro Luiz Fux, no entanto, pediu vista e o julgamento virtual foi suspenso.