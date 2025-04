Conselho de Medicina do DF vai apurar visitas a Bolsonaro em UTI

O CRM-DF (Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal) vai apurar as visitas que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem recebido na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital DF Star.

O que aconteceu

Sem citar o ex-presidente, o conselho disse que "irá apurar os fatos envolvendo o Hospital DF Star". "O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) reforça que a regulamentação do acesso às UTIs deve seguir critérios técnicos estabelecidos pela instituição de saúde, com respaldo do Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar e em conformidade com as normas vigentes no país."

O aumento no número de pessoas circulando nos espaços pode comprometer a evolução clínica dos pacientes e aumentar o risco de infecções hospitalares, disse o conselho. "Por isso, cabe à instituição —especialmente ao Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar— estabelecer critérios claros sobre a quantidade de pessoas e quem pode acessar a unidade, de acordo com as normativas legais vigentes no país."