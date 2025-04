De caçador de marajás à prisão: o auge e a queda de Collor em 5 pontos

Collor nasceu em uma família rica e influente na política e na mídia. Ele não demorou a decolar e a se tornar um nome importante no cenário político nacional durante a redemocratização.

Seu primeiro cargo de destaque foi como prefeito de Maceió, entre 1979 e 1982, à época com 30 anos. De 1982 a 1986, foi deputado federal por Alagoas. No ano seguinte, 1987, assumiu o governo do estado e lá ficou até 1989.

Ele ficou conhecido como o "caçador de marajás". O motivo? A promessa de caçar funcionários públicos que acumulavam altos salários.

Era apontado à época como um dos políticos mais admirados do país e teve na imagem da atriz Claudia Raia um de seus trunfos para alicerçar seu nome no cenário nacional. Segundo a própria atriz, Collor a via como seu "pé de coelho", ou seja, amuleto da sorte, após ela apoiar sua candidatura vitoriosa ao Congresso anos antes.

Claudia Raia foi uma das celebridades mais entusiasmadas com a campanha de Collor à Presidência. A atriz participou de comerciais em que incentivava os brasileiros a votar como ela, "de verde e amarelo, cheia de fé", para votar "certo, votar em Collor". Posteriormente, ela disse ter se arrependido de seu envolvimento e não externou mais apoio a políticos.