Por que Moraes deu 14 anos de prisão a cabeleireira e Fux, 1 ano e meio

Zanin concorda com Moraes sobre os crimes cometidos por Débora, mas votou por 11 anos e seis meses. Sua divergência com o ministro relator está na dosimetria das penas. Para ele, seria aplicada a pena de quatro anos para a abolição do Estado Democrático de Direito e mais quatro anos por golpe de Estado, penas menores do que as propostas por Moraes.

O placar na Primeira Turma está em 4 a 0 pela condenação, mas a pena final ainda precisa ser definida pela Corte. O ministro Flávio Dino foi o único até agora a acompanhar integralmente o relator, e falta o voto da ministra Cármen Lúcia.

Tentativa de golpe adiciona dez anos à pena

Imagem: Joedson Alves/ABr

Os argumentos de Moraes apontam organização e intenção golpista. Segundo o relator, Débora integrou uma "horda" organizada que tentou romper a ordem democrática com violência e depredação.

Quando se considera que Débora tentou um golpe de Estado, a pena é acrescida em pelo menos dez anos. O ministro também destaca que a própria Débora confessou o crime e tentou apagar mensagens de celular para ocultar provas de adesão aos coletivos golpistas.