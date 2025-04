Escândalos e confisco de poupanças marcaram a carreira política de Collor

Horas antes da decisão do Congresso, Collor chegou a renunciar para tentar evitar a inelegibilidade. Não teve sucesso. O Congresso cassou os direitos políticos e ele ficou impedido de exercer cargos públicos por oito anos. Em 2002, retornou à vida política, mas foi derrotado nas eleições para governador em Alagoas. Em 2006, conseguiu se eleger senador, cargo que ocupou até 2023.

Briga na Justiça com a Globo

Collor atualmente mantém uma disputa judicial com a Rede Globo, tentando obrigar a empresa a manter seu contrato com a afiliada local que pertence ao ex-presidente. Conforme reportagem do colunista do UOL Carlos Madeiro, a TV Gazeta, de Collor, alega que pode ir à falência caso perca o contrato com a TV Globo.

A emissora carioca, por sua vez, cita a condenação de Collor como motivo para encerrar o contrato. Isso porque, no julgamento que condenou o ex-presidente, os ministros do STF consideraram que a TV Gazeta foi usada para receber recursos desviados, advindos de um esquema de corrupção. O caso está em recurso final no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e um resultado definitivo é esperado ainda para este semestre.

Propina no Ibama

O ex-presidente também foi alvo de uma operação da PF que investiga um suposto esquema de propinas no Ibama. O objetivo, segundo as investigações, seria conseguir a liberação de uma licença ambiental para a instalação do Porto Pontal Paraná (PR).