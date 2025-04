Bilenky: Prisão de Collor 'passa a régua' e manda recado para Bolsonaro

associação criminosa armada;

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

deterioração de patrimônio tombado.

Após repercussão do caso —principalmente, entre os bolsonaristas—, Moraes determinou, no final de março, que ela fosse para prisão domiciliar com aval favorável da PGR (Procuradoria-Geral da República).

As condições impostas foram: ficar em casa com a família enquanto aguarda o fim de seu julgamento por participação nos atos golpistas; usar tornozeleira eletrônica; e proibida de usar as redes sociais e de dar entrevistas sem autorização do STF.

[O STF] já tem a maioria para a condenação. Agora vai se discutir o tamanho da pena. Agora, seja qual for, é improvável que essa personagem volte para a cadeia. Muito improvável, em função do fato de o bolsonarismo ter se guindado esta personagem à condição de símbolo da causa da anistia, isso levou o Alexandre de Moraes a se movimentar. E ele enviou à cabeleireira a uma prisão domiciliar. Josias de Souza, colunista do UOL

