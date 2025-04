Gilmar Mendes prorroga até junho conciliação sobre marco temporal no STF

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou até 25 de junho o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial criada para buscar um acordo sobre o marco legal das terras indígenas.

O que aconteceu

Prorrogação visa o aprofundamento das discussões das propostas. A decisão atende a pedidos da Câmara dos Deputados, do Senado e da União. Segundo o ministro, o objetivo é alcançar um "mínimo denominador comum" entre os diferentes interesses envolvidos e promover uma resolução "justa, legítima e estável" dos conflitos.

Gilmar agendou duas novas audiências para maio. As próximas reuniões estão marcadas para os dias 12 e 19 de maio, no formato híbrido, na sala de sessões da 2ª Turma do STF. O magistrado também reforçou que todos os participantes da comissão devem atuar de acordo com os princípios da boa-fé e da busca do consenso previstos na Lei 13.140/2015, que regula procedimentos de conciliação e mediação.