Lula, Janja, Dilma e ministros vão a velório do papa Francisco no Vaticano

A comitiva embarcou para Roma na noite de ontem. Além da cúpula dos três Poderes, quatro ministros, sete deputados e três senadores integram o grupo, que usou um avião da FAB (Força Aérea Brasileira).

O funeral será realizado no sábado. A cerimônia vai acontecer no átrio da Basílica de São Pedro, no Vaticano, com a presença de chefes de Estado do mundo inteiro. O papa Francisco morreu na segunda-feira, aos 88 anos, após sofrer um AVC e insuficiência cardíaca.

Lula, no velório do papa Francisco Imagem: Ricardo Stuckert/PR

Católico praticante, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ficou no Brasil. Com a saída de Lula do país, ele se torna presidente em exercício, sem os outros sucessores diretos na linha do poder.

No funeral do papa João Paulo 2º, em 2005, Lula levou uma comitiva de ex-presidentes. Além da ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta em 2017, foram Fernando Henrique Cardoso, José Sarney e Itamar Franco, morto em 2011.