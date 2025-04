Maierovitch: Em decisão perfeita, Moraes brecou jogo de Collor

O que fez Moraes? Nesse caso, e ele fez isso tecnicamente bem, olhou se o recurso tinha alguma condição de admissibilidade. Moraes viu o que todo mundo enxergaria: não era um recurso para reexame de uma questão lá atrás por uma sentença, mas se queria o reexame do reexame do reexame.

Esse recurso não tinha a mínima condição de admissibilidade porque queria tratar o assunto de novo, reiteradamente. Isso não pode; no nosso processo, há um começo, meio e fim. Moraes fez bem ao mostrar que isso era uma reiteração de pedidos examinados pelo STF.

Moraes não forçou a mão. Como consequência do indeferimento, ele não tinha outro caminho a não ser determinar a expedição do mandado de ordem de prisão. Tecnicamente, a decisão é perfeita. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch ressaltou que os recursos e embargos lançados pela defesa de Collor tinham o intuito de tornar o processo arrastado e, com isso, livrar o ex-presidente com base em uma possível prescrição do crime.

Collor queria trazer de volta algo que eu chamaria de desespero. Ele quer baixar a pena do crime de corrupção, que está provado pela movimentação financeira, para ter a prescrição da ação penal relativa caso. É como se nada tivesse acontecido. Era essa a ideia recursal e que foi trazida de novo. Moraes deu um breque.