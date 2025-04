Moraes solta cacique Sererê, pivô de ataques à PF, por motivo de saúde

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou soltar ontem, por motivos de saúde, o indígena bolsonarista José Acácio Sererê Xavante, conhecido como cacique Sererê, quatro meses após ele ser preso tentando fugir para a Argentina.

O que aconteceu

Ministro concedeu a chamada prisão domiciliar humanitária. A defesa disse que ele está com visão debilitada devido ao diabetes. Moraes entendeu que a situação "excepcional" permite a soltura do cacique, que é réu no STF por ter participado de atos antidemocráticos em 2022.

O indígena tem de cumprir uma série de obrigações no regime domiciliar. Ele deve usar tornozeleira eletrônica, está proibido de utilizar as redes sociais, ainda que por terceiros, não pode entrar em contato com os demais investigados e também não pode dar entrevistas sem autorização do Supremo nem receber visitas que não seja de advogados ou familiares e outras pessoas autorizadas.