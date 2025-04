Professor: Fux cede à pressão bolsonarista ao pedir pena menor a Débora

associação criminosa armada;

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

deterioração de patrimônio tombado.

Após repercussão do caso —principalmente, entre os bolsonaristas—, Moraes determinou, no final de março, que ela fosse para prisão domiciliar com aval favorável da PGR (Procuradoria-Geral da República).

As condições impostas foram: ficar em casa com a família enquanto aguarda o fim de seu julgamento por participação nos atos golpistas; usar tornozeleira eletrônica; e proibida de usar as redes sociais e de dar entrevistas sem autorização do STF.

Bilenky: Prisão de Collor 'passa a régua' e manda recado para Bolsonaro

No UOL News, a colunista Thais Bilenky afirmou que a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, determinada na noite de ontem pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, "passa a régua" e serve como recado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).