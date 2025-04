Gilmar suspende julgamento com 4x0 contra Collor, que permanecerá preso

Com quatro votos a zero para manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor em julgamento virtual hoje no STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Gilmar Mendes pediu destaque, o que significa enviar o caso para ser analisado no plenário físico da Corte.

O que aconteceu

Com o pedido de Gilmar, o caso fico parado até julgamento no plenário físico, o que não tem data para acontecer. A análise sobre a manutenção ou não da prisão começou hoje, às 11h, no plenário virtual da Corte. Logo em seguida, o ministro apresentou o pedido de destaque por avaliar que o caso precisa ser analisado no plenário físico em virtude da importância e da repercussão do tema.

O pedido de Gilmar, no entanto, não revoga a prisão de Collor. Está mantida a decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes, que rejeitou recursos contra a condenação, ocorrida em 2023, e determinou que o ex-presidente cumpra a pena de oito anos e dez meses por corrupção e lavagem de dinheiro.