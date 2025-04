Por que Collor foi preso pela Lava Jato, mas outros casos foram anulados

O ex-presidente Fernando Collor foi preso hoje por corrupção e lavagem de dinheiro em um desdobramento da Lava Jato, não sendo beneficiado por anulações do STF (Superior Tribunal Federal) que beneficiaram outros réus.

O que aconteceu

Ação não passou por Sergio Moro, que foi considerado "parcial" ao julgar Lula (PT), segundo o STF. Em junho de 2021, a Corte decidiu que o ex-juiz Moro havia agido de forma parcial ao julgar Lula. Com isso, todas as medidas tomadas por ele no caso foram anuladas, e o processo voltou à estaca zero na Justiça Federal de Brasília.

Antes, em abril de 2021, presidente teve as condenações anuladas pela Corte. Ao anular todas as condenações, o ministro Edson Fachin declarou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, origem da Lava Jato, não tinha competência para julgar os processos contra Lula. A decisão foi referendada um mês depois pela maioria dos ministros.