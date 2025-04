STF retoma julgamento de cabeleireira que pichou estátua no 8/1

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) retoma hoje, a partir das 11h, o julgamento da ação penal contra a cabeleireira Débora Santos, que pichou "perdeu, mané" na estátua da Justiça, em frente à sede do Supremo, no 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Processo volta ao plenário virtual após pedido de vista do ministro Luiz Fux. Caso havia sido suspenso em 24 de março. Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram pela condenação dela a 14 anos de prisão. A Turma é formada ainda por Cármen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin.

Em meio à pressão de bolsonaristas, Fux pediu mais tempo para analisar o processo. Ele devolveu o processo para julgamento em 10 de abril. Como a Turma tem cinco ministros, basta mais um voto favorável para formar maioria para ela ser condenada.