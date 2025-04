Após Bolsonaro receber intimação, CFM diz que acesso à UTI é restrito

Ontem, o CRM-DF (Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal) afirmou que vai apurar as visitas que Bolsonaro tem recebido na UTI. "O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) reforça que a regulamentação do acesso às UTIs deve seguir critérios técnicos estabelecidos pela instituição de saúde, com respaldo do Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar e em conformidade com as normas vigentes no país."

O aumento no número de pessoas circulando nos espaços pode comprometer a evolução clínica dos pacientes e aumentar o risco de infecções hospitalares, disse o conselho. "Por isso, cabe à instituição —especialmente ao Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar— estabelecer critérios claros sobre a quantidade de pessoas e quem pode acessar a unidade, de acordo com as normativas legais vigentes no país."

Bolsonaro intimado em hospital

Oficial de Justiça foi ao hospital onde Bolsonaro está internado. Segundo aliados do ex-presidente, ela chegou por volta das 10h30 ao hospital DF Star. Em certidão obtida pelo UOL, Bolsonaro declara que recebeu a intimação às 12h47.

No final da tarde, o ex-presidente publicou um vídeo mostrando o momento em que recebeu a intimação. "Você veio aqui com uma missão", diz Bolsonaro, exaltado, à oficiala de Justiça. Na gravação, ele diz que Alexandre de Moraes tem questões pessoais contra ele e convida o ministro do STF para um debate em TV aberta. "Que tal nós dois [indo] ao público com toda a TV aberta, nós dois?", pergunta Bolsonaro.

Supremo mencionou a participação de Bolsonaro em uma live com os filhos na terça. "A divulgação de live realizada pelo ex-presidente na data de ontem demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje", diz o comunicado. Na transmissão, Bolsonaro fez propaganda de um capacete vendido por ele e por um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).