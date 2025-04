Aproximação de Lula com centrão já rende primeiros frutos, diz analista

Quando o Lula assume em um primeiro momento a todo um processo de negociação para ver com essa questão fica. Depois entra o Supremo Tribunal Federal questionando as emendas e isso gera mais uma tensão. O que Lula fez nesses dois primeiros anos foi costurar as exigências do STF e demandas do Congresso para ver como faria a articulação. Com a ministra Gleisi, Lula foi a campo fazendo diversas conversas com os presidentes das duas casas e os líderes partidários agora estão hipnotizados com Lula, ou seja, é literalmente o presidente entrando em campo para ajudar na coordenação política. O primeiro resultado vê-se que Motta empurrou com a barriga o projeto de lei da anistia e começa a pautar os projetos [governistas] do imposto de renda e segurança. Isso mostra que o governo começa a dialogar de maneira melhor com o centrão, mas no Brasil as coisas mudam muito rapidamente, é semana a semana.

Beto Vasques, professor da FespSP

O analista ponderou que o Brasil "vive um semipresidencialismo de fato, não de direito" após o ex-presidente Jair Bolsonaro "enfraquecer" o Executivo e fortalecer o legislativo. "O governo Bolsonaro por ser fraco para se sustentar foi entregando poder progressivamente ao Congresso. Daí a gente viu a explosão das emendas impositivas e secretas durante a gestão Bolsonaro".

Fraude do INSS: Governo deu resposta rápida, mas não foi tão clara

Beto Vasques também analisou a Operação Sem Desconto, que investiga a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas do INSS entre 2019 e 2024. Para ele, o governo Lula "mostrou isenção e autonomia para as instituições de controle e polícia investigarem", o que é um "mérito", embora tenha demorado em "dar uma resposta mais rápida para a sociedade".