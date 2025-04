Interesses eleitorais afetam tramitação da PEC da Segurança, diz Jungmann

Lewandowski se empenhou pessoalmente na costura de acertos e negociações com governadores. Contudo, o texto enfrenta críticas tanto de governadores como Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, quanto de prefeitos como Ricardo Nunes (MDB), de São Paulo. Caiado já se lançou como presidenciável para 2026 e terá na segurança pública seu mote de campanha. Já Nunes tem criticado as corregedorias policiais e falado em controle de "instituições externas".

Nenhum estado, por mais forte que seja, tem condições de combater o crime sozinho, se não já teria feito isso. Uma lei, como a proposta da PEC, é algo permanente, o que implica ser cumprida. Outro aspecto a chamar a atenção é que, na arquitetura montada pela Constituinte de 1988, os municípios não participam do sistema de segurança, o que é um erro capital.

Esse barulho todo [sobre a tramitação da PEC] vem do fato de estarmos num período pré-eleitoral. O que mais impulsiona essas críticas são projetos eleitorais de governadores, que são legítimos, mas infundados. Eles não partem da realidade. Mesmo os que se opõem de boa-fé, ou seja, por convicção e não pela politização do tema, contribuem, sem saber, para o avanço do crime organizado.

Para ficar num exemplo, temos essa imensa oposição a uma providência essencial para cessar o recrutamento de jovens pelo crime no sistema penitenciário, que é separar o consumidor do traficante. Já são 40%, ou mais, a legião de jovens em regime fechado por delitos de pequena gravidade, que vão conviver, quase sempre sem processo sequer, com criminosos de alta periculosidade, que vendem proteção em troca da filiação desses jovens.