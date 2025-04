Por questão de saúde, Moraes manda soltar idosa condenada pelo 8 de Janeiro

O ministro-relator dos casos de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, mandou soltar uma idosa de 74 anos condenada no processo neste sábado (26) por causa do estado de saúde da idosa e de questões humanitárias. Ela ficará em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

O que aconteceu

Vildete Ferreira da Silva Guardia foi condenada a 11 anos de prisão por golpe de Estado, associação criminosa, dano ao patrimônio público e outros crimes. Ela está presa na Penitenciária Feminina de Sant'anna (SP).

Neste sábado, o ministro atendeu tanto ao pedido da defesa quanto da Procuradoria-Geral da República, mesmo com um laudo de uma junta médica indicando que ela poderia tratar seus problemas de saúde dentro da penitenciária. Moraes disse que as regras podem ser afrouxadas no caso de Vildete.