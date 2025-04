Servidores do TJ-SP preparam greve e citam supersalários: 'Desnível'

Os servidores do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) marcaram uma greve para 14 de maio após não terem os pedidos de reajustes salariais atendidos pelo tribunal e pelo que chamam de desnível salarial ao compararem seus vencimentos com os de juízes e desembargadores.

O que aconteceu

Greve foi marcada após o presidente do TJ-SP, Fernando Torres Garcia, anunciar reajuste salarial de 5% aos servidores do Judiciário no último dia 9. O reajuste pedido pelos servidores é de 30%. A reposição foi aprovada pelo TJ-SP no dia 16 e a resolução publicada na última terça-feira (22).

600 servidores fizeram paralisação no dia 11 de abril, dois dias após o anúncio do reajuste. "Há anos que estamos com essa defasagem. Trabalhamos por 12 meses, mas ganhamos por nove", afirmou José Gozze, presidente da Assetj (Associação dos Servidores do TJ), ao UOL. Segundo o presidente, a "defasagem" salarial dos servidores vem desde 2002.