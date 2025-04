Bolsonaro tem melhora em exames do fígado, diz boletim médico

Bolsonaro segue sem condições de se alimentar por via ora ou pela sonda gástrica, diz boletim. A equipe composta por seis médicos, que assinam o boletim, informou que o ex-presidente recebe suporte calórico e nutricional por "via parental (endovenosa) exclusiva".

Ele realiza fisioterapia motora e recebe as medidas de prevenção contra trombose venosa. Segundo os médicos que o acompanham, ele continua com a restrição de visitas e sem previsão de alta da UTI.

Equipe médica informou que o ex-presidente estava sem febre e sem alterações na pressão, em boletim divulgado sábado (26). Ele segue o tratamento para controle de alterações em exames no fígado, que está "em recuperação". Na quinta-feira (24), ele teve aumento da pressão, que depois foi controlado.

Esta foi a sexta cirurgia do ex-presidente desde que levou uma facada no abdômen, durante a campanha eleitoral de 2018. O procedimento foi necessário porque exames mostraram a persistência da obstrução intestinal, conforme informação do boletim médico. Tratava-se de um quadro que dificulta a passagem de gases e fezes.