João Paulo 1º, o papa que tinha medo de ser papa e só aguentou 33 dias

"Ele não vai aguentar aquela vida do Vaticano", me preconizou Edoardo Luciani, o irmão mais novo do papa João Paulo 1º, aquele que ficou apenas 33 dias no trono.

Em 1978, o mundo teve três papas: com a morte de Paulo 6º, foi eleito o cardeal Albino Luciani, o terceiro papa vêneto só naquele século, que logo deixaria a vaga para o polonês Karol Wojtyla, nomeado João Paulo 2º.

Como correspondente do Jornal do Brasil na então Alemanha Ocidental, fui enviado para Roma. No intervalo de pouco mais de um mês, cobri os enterros e as eleições de dois papas, algo não muito comum na milenar Igreja Católica e na vida dos jornalistas.