Matais: Governo precisa mostrar que corta a própria carne em caso do INSS

Andreza destacou as participações dos governos Bolsonaro e Lula no caso, afirmando que colocar a culpa da questão do INSS só nas costas de Bolsonaro não vai colar.

A CGU no governo Bolsonaro foi completamente desmontada, assim como todos os órgãos de investigação, como a Polícia Federal, todos esses órgãos aí, a AGU, que fazem nessas investigações, eles foram desmontados, a própria Polícia Federal também, a gente lembra das diversas intervenções do Bolsonaro ali na Polícia Federal, trocou o diretor, a gente nem conseguia decorar o nome do diretor, ele já trocava, ele dizia que na família dele ninguém mexia.

Então no governo Lula tem esse mérito, da gente lembrar que essa investigação, embora ela tenha ocorrido, esses fatos tenham ocorrido no governo Lula, não dá para colocar só nas costas de Bolsonaro, que também fica fácil, ah, a ABIN espionou Itaipu, o Paraguai, então é culpa do Bolsonaro, agora essa questão do INSS, é culpa do Bolsonaro, isso não vai colar.

Andreza Matais

