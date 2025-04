Vice-prefeito de SP se contrapõe a Nunes e diz ser contra mudar nome da GCM

Ex-comandante da Rota, o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), diz ser contra a mudança do nome da GCM (Guarda Civil Metropolitana) para Polícia Municipal. A opinião do coronel da reserva da PM se contrapõe à do chefe do Executivo paulista, Ricardo Nunes (MDB), que tem se empenhado no tema, agora no STF, para conseguir a alteração.

Do seu gabinete no 5º andar do prédio da prefeitura, com fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) penduradas na parede e objetos que lembram sua trajetória na Rota, Mello Araújo falou com o UOL sobre sua atuação na administração.

'Devemos manter as tradições das instituições'

Mello Araújo diz defender uma "guarda forte" e ressalta que o problema, para ele, não está no nome da corporação. Para o vice-prefeito, o foco deve ser em valorizar a GCM e oferecer treinamento qualificado. Apesar da opinião diferente, ele afirma que respeita a decisão de Nunes e que não fez "jogo sujo" para que a proposta não avançasse na Câmara dos Vereadores. A mudança do nome da guarda foi aprovada pelo Legislativo em março, mas uma decisão do STF suspendeu a alteração. Agora, Nunes, defende a criação de uma PEC no Congresso.