PT abandona Marina a ataques da bancada ruralista em comissão na Câmara

Um emissário da liderança do governo foi até a comissão e só tratou do caso de Fávaro. A articulação deu resultado, com a convocação se transformando em convite. Na diplomacia do Congresso, há uma substancial diferença entre os dois termos:

Convite: solicitação amistosa, com presença opcional;

solicitação amistosa, com presença opcional; Convocação: Ordem para comparecer, prognóstico de perguntas hostis e disposição para embates.

Marina vai encarar a tropa de choque do ruralismo sem deputados para defendê-la. A Comissão de Agricultura é um lugar de exaltação de Ricardo Salles (Novo), ministro do Meio Ambiente no governo Jair Bolsonaro (PL). O presidente, deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), tem orgulho de ser chamado de "terror do MST".

As queimadas no Pantanal servirão de munição contra Marina Imagem: Ueslei Marcelino - 1.jun.2024/Reuters

Fileiras cerradas contra Marina

A falta de defensores permitiu a montagem de um cerco a Marina. Ela foi convocada pela primeira vez em 9 de abril. O requerimento previa abordar o desmatamento e os preparativos para a COP30, em Belém.