Tales: Lupi só será demitido se relação com fraude do INSS for comprovada

O Lupi tem um bom relacionamento pessoal com o Lula, e o PDT também um bom relacionamento histórico com PT, na esquerda.Mas o PDT está querendo um motivo para deixar o governo. Por quê? Porque o PDT acha que é maltratado pelo governo.

Tales Faria, colunista do UOL

Resumo da operação

Segundo a Polícia Federal, além do presidente do INSS, foram afastados o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, o procurador-geral junto ao INSS, o coordenador geral ao suporte ao atendimento ao cliente e o coordenador geral de pagamentos e benefícios.

A operação contou com o apoio de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU e foi realizada em 13 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, além do Distrito Federal.

Landim: Moraes reage com cautela para ceder a prisão domiciliar de Collor

No UOL News, a colunista Raquel Landim afirmou que o ministro do STF Alexandre de Moraes reage com cautela ao pedir para que advogados do ex-presidente Fernando Collor de Mello, preso na última sexta, apresentem os laudos médicos que comprovem que ele está mesmo doente.