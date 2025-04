Deputada federal denuncia marido por agressão e pede medida protetiva

A deputada federal Marussa Boldrin (MDG-GO) afirmou hoje que denunciou o marido por agressão e pediu uma medida protetiva contra ele. O relato foi feito nas redes sociais.

O que aconteceu

Deputada relatou ter passado por um relacionamento abusivo. "Dizer isso em voz alta já é, por si só, um ato de coragem. Fui desvalorizada, desacreditada, diminuída como mulher, mãe e profissional", escreveu ela. Marussa afirma que ele a agrediu fisicamente pela primeira vez em 2023. "Tive medo, tive vergonha e optei por não contar nem para minha família", afirma.

Ela relata ainda que as agressões psicológicas começaram logo após o nascimento da primeira filha do casal. "Tentava compreender, tentava reconectar, insistia no que já existia. Insisti mesmo quando ele passou a me ferir com palavras."