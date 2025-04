Raquel: Moraes reage com cautela para ceder a prisão domiciliar de Collor

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes reage com cautela ao pedir para que advogados do ex-presidente Fernando Collor de Mello, preso na última sexta, apresentem os laudos médicos que comprovem que ele está mesmo doente, avaliou a colunista Raquel Landim no UOL News, do Canal UOL.

A prisão domiciliar é um direito no Brasil, e se ele tiver uma comorbidade, uma doença, que o sistema penitenciário não tem condições de atender, é um direito que não deve ser negado a ninguém. Agora é preciso ter certeza de que esse direito não está sendo abusado. Raquel Landim, colunista do UOL

Collor foi preso no dia 25 pela Polícia Federal, em Maceió, por volta das 4h, no aeroporto. Ele foi levado para a sede da Superintendência da Polícia Federal em Alagoas, na capital do estado, e depois transferido para um presídio federal.