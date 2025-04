'Parlamentarizamos o presidencialismo', diz Gilmar Mendes em São Paulo

Gilmar recordou conversa com Paulo Guedes. O ex-ministro da Economia relatava as articulações da campanha de Jair Bolsonaro (PL) entre o primeiro e segundo turno de 2018. "Precisamos encontrar alguém que cuide de law and order", Guedes afirmou ter dito a Bolsonaro, antes de chamar o juiz Sergio Moro para o Ministério da Justiça. "Ter tirado Moro de Curitiba talvez tenha sido sua maior contribuição ao Brasil", comentou Gilmar ao ouvir o relato de Guedes. A plateia de advogados riu ao ouvir a história.

Ministro fez críticas ao governo Bolsonaro. "Nós colocamos um general que não sabia da existência do SUS à frente do ministério da saúde", afirmou ele. "Morreram no Brasil 730 mil pessoas e poderia ser menos se tivesse havido mais racionalidade."

Eu poderia estar contando a história de uma ruptura, de como o tribunal foi incapaz de manter as funções constitucionais. Mas nós fomos capazes de resistir e de fazer que a ambiência autoritária não nos vencesse.

Gilmar Mendes, ministro do STF

Movimentações de Gilmar em abril

Ministro pediu destaque no julgamento sobre prisão de Fernando Collor, mas voltou atrás. O julgamento voltou para o plenário virtual e termina hoje às 23h59. Quatro ministros ainda não votaram, e Gilmar é um deles.

Gilmar prorrogou trabalhos da comissão que analisa marco temporal no STF. Ministro estendeu até 25 de junho o prazo para conclusão das atividades do grupo, que visa alcançar um "mínimo denominador comum" entre os diferentes interesses envolvidos e promover uma resolução "justa, legítima e estável" dos conflitos.