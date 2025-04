Moraes concede prisão domiciliar a homem de 73 anos preso pelo 8 de Janeiro

Previsão é que ele vá para casa na tarde de hoje. Os advogados de Miguel Cândido comemoram a decisão de Moraes. "Ela nos traz conforto por observar que o ministro conseguiu entender a gravidade do quadro do interno e permitiu que ele fosse para casa ter o tratamento necessário", afirmou Carolina Siebra, responsável pela defesa.

Sabemos que o sistema penitenciário tem condições limitadas para atendimento de saúde e alimentar, por isso o sr. Miguel vem tendo progressiva piora no seu quadro.

Carolina Siebra, advogada

Miguel está na Papuda há 10 meses e 22 dias. O idoso é morador da Ceilândia, no Distrito Federal, e a sua prisão domiciliar foi expedida com urgência por Alexandre de Moraes após o preso apresentar complicações em uma hérnia na região da virilha.

O condenado deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.

Ministro Alexandre de Moraes

Idosa havia recebido o mesmo benefício no fim de semana. Em decisão tomada no sábado, Moraes autorizou autorizou Vildete Ferreira da Silva Guardia, de 74 anos, a deixar a Penitenciária Feminina de Sant'Ana, em São Paulo, devido à sua idade avançada e complicações de saúde. Condenada por participação nos eventos do 8 de Janeiro, ela também terá de usar tornozeleira eletrônica enquanto cumpre prisão domiciliar.