'Judiciário está se metendo em praticamente tudo', diz Hugo Motta

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu enxugamento da máquina pública e se queixou sobre interferências do Judiciário em outros poderes.

O que aconteceu

Hugo Motta cobra restrição de despesas e eficiência do Estado. Hoje, durante um evento em São Paulo com empresários associados ao Esfera Brasil, o presidente da Câmara apontou que o crescimento econômico deve ser acompanhado do controle dos gastos públicos. "Nosso cenário de crescimento está pautado no consumo, mas tem crescimento. Geração de emprego acima da renda. Ao lado disso, devia haver medidas para restringir a despesa e enxugar a máquina pública", sugeriu.

Ele citou as fraudes no INSS como exemplo de ineficiência da máquina pública. Motta mencionou o esquema de R$ 6 bilhões no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para apontar ineficiências na gestão do Estado.